Раскрыто разбойное нападение на ломбард в Алматы

Раскрыто разбойное нападение на ломбард, совершенное 28 декабря прошлого года в Бостандыкском районе города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Напомним, под Новый год около одиннадцати часов утра неизвестный в ходе разбойного нападения на ломбард, расположенный в микрорайоне «Орбита», завладел золотыми изделиями, MacBook и сотовым телефоном, на общую сумму 7 млн тенге.

«С целью раскрытия данного преступления была создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники Управления криминальной полиции ДВД Алматы. По подозрению в совершении данного преступления задержан гр. П., 1986 года рождения, безработный. В настоящее время похищенные вещи частично изъяты, некоторую часть он уже успел потратить на личные нужды. Подозреваемый водворен в ИВС Департамента внутренних дел», - начальник УВД Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

В ходе первичных следственных действий мужчина признался, что тщательно планировал нападение на ломбард, куда ранее не раз приходил сдавать золотые изделия. Он длительное время присматривался к объекту нападения, изучая меры безопасности.