9 января на большей части Казахстана сохранится снежная погода

9 января большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов. В связи с этим в большинстве областей пройдет снег, лишь на юго-востоке республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются метель, гололед, туман и усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской и Павлодарской областях ожидаются местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20, днем в Акмолинской, сутки в Павлодарской областях порывы до 23-28 м/с.

В Алматинской области ожидается в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23, порывы до 28 м/с, ночью местами туман.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 м/с, местами метель.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью местами туман.

В Костанайской области местами ожидаются метель, гололед, на большей части порывы ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 м/с, днем местами метель.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области местами ожидается гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 м/с.

Также было объявлено штормовое предупреждение.

Так, 9-11 января в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, 9 января местами до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с, сутки 10-11 января на большей части до 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с.

В Астане 9-11 января ожидается временами снег, низовая метель, гололед. Днем 9, сутки 10-11 января ожидается юго-западный, западный ветер временами до 15-20 м/с, ночью 11 января порывы до 25 м/с.

В Алматы днем преимущественно ясно, - 3.

В Астане днем облачно, слабый снег, - 4.

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Фото: sibnovosti.ru