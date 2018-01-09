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Кит спас женщину от акулы

9 января 2018, 09:36

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.

Горбатый кит спас женщину-исследователя от акулы, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в южной части тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками. В какой-то момент морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине. По словам Хаузер, недалеко плавал еще один кит, который тоже старался отогнать от нее акулу.

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.


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