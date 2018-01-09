Заключенный "воскрес" перед вскрытием в Испании 

Мужчина пришел в себя и находится в полном сознании в одной из местных больниц.

Заключенный одной из испанских тюрем, которого медики признали мертвым, неожиданно "ожил" перед вскрытием, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Voz de Galicia.

Таинственное происшествие произошло в пенитенциарном центре в Астурии. Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание за кражу, не явился на обычную утреннюю перекличку. Служащие тюрьмы обнаружили его сидящим на стуле без движения, пульс у мужчины не прослушивался. Вызванные на место врачи сообщили, что он мертв. О смерти осужденного оповестили родственников.

Тело доставили в Институт судебной медицины, где врачи должны были провести вскрытие. В этот момент из мешка, где находилось тело, послышались звуки, мужчина оказался жив.

Родственники заключенного сообщили, что он болеет эпилепсией. По их мнению, необычная задержка дыхания связана с неверным принятием лекарств. Кроме того, они считают, что были нарушены медицинские протоколы, поскольку три врача, которые дали заключение о смерти, не могли одновременно ошибиться. Родственники предположили, что заключение дал только один врач, а другие поставили свои подписи, не осмотрев тело. Они собираются подать судебный иск.

Пациент пришел в себя и находится в полном сознании в одной из местных больниц.