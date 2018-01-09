Назначен глава департамента АДГСПК по Павлодарской области

Сегодня, на аппаратном совещании председатель Агентства по делам государственной службы Алик Шпекбаев представил нового руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области Адильбека Мукашева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Адильбек Мукашев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области.

В 2002 году окончил Карагандинский государственный институт им. Б.Бейсенова по специальности «юрист», в 2007 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова по специальности «финансист». Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность на государственной службе начал с 1998 года, где в течение 9 лет служил в органах внутренних дел. Имеет опыт работы в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, а также в судебной системе.

С декабря 2008 года по декабрь 2014 года проработал в Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы работал заместителем руководителя - председателем Дисциплинарного совета департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

В 2016 году назначен директором департамента государственных услуг Министерства по делам государственной службы.

С октября 2016 года - директор департамента государственных услуг Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На прежней должности А. Мукашев непосредственно отвечал за проведение широкой трансформации процесса оказания государственных услуг Госкорпорацией «Правительство для граждан», в частности СпецЦОНа по г. Астане, органов государственных доходов и внутренних дел.

Им проведена серьезная работа по сокращению административных барьеров, бюрократических процедур и коррупционных рисков в сфере государственных услуг.

Представляя Адильбека Мукашева в новой должности, глава Агентства подчеркнул, что его назначение продиктовано, в первую очередь, важностью передачи опыта центрального аппарата в регионы.