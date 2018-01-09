Мужчина снял на видео "замерзший" океан

"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.

Житель Массачусетса Райан Кэнти снял на видео "замерзший" океан. Запись он опубликовал в Сети, сообщает Tvzvezda.ru.

"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.

Кэнти отметил, что на момент съемки температура воздуха упала до –20 °C, при этом средняя температура в штате не опускается ниже –8 °C.

Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись. Многие захотели увидеть океан своими глазами и сделать фотографии необычного явления.

"Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления", – пишет Сэмюэл Уиллер.