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Мужчина снял на видео "замерзший" океан

9 января 2018, 10:04

"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.

Житель Массачусетса Райан Кэнти снял на видео "замерзший" океан. Запись он опубликовал в Сети, сообщает Tvzvezda.ru.

"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.

Кэнти отметил, что на момент съемки температура воздуха упала до –20 °C, при этом средняя температура в штате не опускается ниже –8 °C.

Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись. Многие захотели увидеть океан своими глазами и сделать фотографии необычного явления.

"Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления", – пишет Сэмюэл Уиллер.


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