Мужчина снял на видео "замерзший" океан
"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.
Житель Массачусетса Райан Кэнти снял на видео "замерзший" океан. Запись он опубликовал в Сети, сообщает Tvzvezda.ru.
"Кто хочет поплавать?" – спросил автор видео у друзей.
Кэнти отметил, что на момент съемки температура воздуха упала до –20 °C, при этом средняя температура в штате не опускается ниже –8 °C.
Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись. Многие захотели увидеть океан своими глазами и сделать фотографии необычного явления.
"Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления", – пишет Сэмюэл Уиллер.
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