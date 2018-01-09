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Кожамжаров: От реагирования на местах зависит степень защищенности граждан

 

Сегодня в Генпрокуратуре состоялось совещание под председательством главы ведомства Кайрата Кожамжарова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В его работе приняли участие заместители Генпрокурора, сотрудники центрального аппарата, а также в режиме видеоконференцсвязи прокуроры областей.

Обсуждена практика и проблемные вопросы первой недели работы в условиях нового Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» (далее - Закон).

Генпрокурор Кайрат Кожамжаров отметил, что ведомством приняты организационные меры для недопущения нарушений положений Закона. В частности, проведено совещание с участием руководителей всех правоохранительных органов, направлено Указание прокурорам областей о порядке применения Закона и обучении личного состава, подготовлены методические рекомендации.

Заслушав отчеты прокуроров областей об актуальных вопросах работы в новых правовых условиях, Кожамжаров акцентировал их внимание на недопустимости нарушения конституционных прав граждан, в том числе в сфере уголовного преследования, где этот вопрос особо чувствителен так как связан с ограничением личной свободы человека, задержаниями или арестами.

«Прокурор является гарантом соблюдения законности и от своевременности вашего реагирования на местах зависит степень защищенности граждан», - отметил Генпрокурор обращаясь к региональным прокурорам.

По итогам совещания Кожамжаров дал ряд конкретных поручений.

 

9 января 2018, 10:06
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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