5 млрд тенге выделят из госбюджета на ремонт дорог в СКО

В Северо-Казахстанской области с рабочей поездкой находятся депутаты Сената Парламента РК Ерик Султанов и Ольга Перепечина, сообщает МИА «Казинформ».

На встрече с полицейскими и предпринимателями депутаты рассказали о результатах работы по итогам прошлого года. Ольга Перепечина остановилась на состоянии автодорог в регионе.

«Наряду с совершенствованием законодательства, мы занимаемся вопросами жизнеобеспечения области. Без воды и дорог не будет никакого развития наших сел, бизнеса», - отметила сенатор.

В 2014 году Ерик Султанов, будучи акимом СКО, поднял вопрос перед Главой государства о состоянии дорог в СКО. По их протяженности регион занимает третье место в республике. Более 40% дорог находилось в неудовлетворительном состоянии.

«Республиканский трансферт выделяется только на республиканские дороги. Областные и районные - это расходы местного бюджета. Но есть госпрограмма, в которую входят три области - СКО, ЗКО и зона Боровое Акмолинской области - по которой выделяются средства на капитальные ремонты дорог областного и районного значения. По этой программе в прошлом году нам удалось получить в Парламенте 3 млрд тенге, в этом - 5 млрд тенге», - сообщила депутат.

Это дополнительные средства к 5 млрд тенге, которые предусмотрены местным бюджетом. О. Перепечина перечислила дороги, которые будут отремонтированы. В том числе и те, реконструкция которых началась в прошлом году. В 2018-м планируют завершить и участок до границы с Россией.

О. Перепечина рассказала, на какие объекты еще в этом году выделили средства из госбюджета. В частности, речь шла о строительстве двух школ в Петропавловске. Сенатор отметила, что в проекте бюджета расходов на это не было предусмотрено. Но все-таки их частично поддержали. На строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Жас Оркен» выделено 550 млн тенге, школы на 600 мест в микрорайоне «Береке» - 500 млн тенге.

«За полгода совместной работы с Ериком Султановым нам удалось получить для СКО 396 млн тенге на строительство второго этажа онкодиспансера. Он соединит хирургическое и радиологическое отделения. Этот вопрос не решался в течение четырех лет. Мы подготовили депутатский запрос на имя вице-премьера. В Парламенте при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы эти средства были выделены», - проинформировала О. Перепечина.

Депутаты Сената Парламента РК пробудут в СКО несколько дней. В рабочей программе запланированы встречи с рабочими коллективами Петропавловска и районов области.