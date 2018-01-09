Какую информацию о себе должны предоставлять НПО

Внесены изменения в правила предоставления сведений о своей деятельности НПО.

Приказом министра по делам религий и гражданского общества РК от 6 декабря 2017 года внесены изменения в Правила предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них, сообщает Zakon.kz.

В частности, сведения о своей деятельности предоставляются в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с НПО по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на казахском и русском языках ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным периодом: через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) или через веб-портал в электронном виде.

Неправительственные организации предоставляют сведения о своей деятельности с указанием информации за отчетный период и информации по реализуемым проектам в текущем году.

Под отчетным периодом понимается календарный год, предшествующий году предоставления сведений в Базу данных.

Таблицы в приложении 1 к Правилам заполняются согласно пояснению по заполнении формы, предназначенной для сбора административных данных, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам.

При предоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности неправительственных организаций через почту либо нарочно НПО направляют сведения о своей деятельности с сопроводительным письмом.

При предоставлении в уполномоченный орган сведений через веб-портал сведения заверяются электронной цифровой подписью, выданной на юридическое лицо.

Неправительственные организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан и имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории страны, предоставляют сведения о филиалах или представительствах.

В случае изменения сведений о неправительственных организациях, предусмотренных разделом I, II и VII таблицы 1 приложения 1 к Правилам, предоставляются измененные сведения с обоснованием в уполномоченный орган на казахском и русском языках через почту или нарочно, либо через веб-портал в электронном виде в течение двадцати рабочих дней со дня их изменения.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.