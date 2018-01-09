СБ ООН: Казахстан пытается восстановить доверие между членами международного сообщества

Нераспространение ядерного оружия, ситуация в Афганистане, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. О плотном графике работы Совбеза в январе Службе новостей ООН рассказал его председатель, постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров, передает Zakon.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

В заседаниях Совбеза в этом месяце примут участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр иностранных дел этой страны Кайрат Абдрахманов, а также его российский коллега Сергей Лавров и другие официальные лица.

«С самого начала, когда мы только вступали в непостоянные члены Совета Безопасности, мы уже определили свою роль стать той страной, которая попытается искать компромиссные варианты, попытается объединить различные страны на общей платформе для поиска решений тех актуальных проблем, которые сегодня существуют», - отметил К.Умаров.

Приоритеты Казахстана в Совете Безопасности также были сформулированы и обозначены Президентом РК в политическом обращении Нурсултана Назарбаева к Совбезу ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

«Политическое обращение Президента Казахстана стало официальным документом Совета Безопасности и было распространено среди членов Совбеза, поэтому мы сегодня придерживаемся в работе именно этих приоритетов», - сообщил постоянный представитель Казахстана в ООН, председатель СБ ООН в январе.

По инициативе Казахстана впервые в истории ООН была организована церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов Совбеза.

«Мы хотели дать старт новой традиции ООН, которая, на мой взгляд, глубоко символична, потому что избрание в члены Совета Безопасности, хоть и не на постоянной основе, это большая честь, ответственность и высокое доверие», - сообщил он.

У Казахстана будут три ключевых мероприятия.

18 января планируется провести тематические дебаты высокого уровня по теме нераспространения оружия массового уничтожения и мерам доверия. На этом заседании будет председательствовать Президент РК Нурсултан Назарбаев. Как ожидается, другие государства будут представлены на уровне глав государства и министров иностранных дел.

«Мы будем обсуждать вопросы предотвращения конфликтов и сохранения мира, что практически идет в унисон с парадигмой программного документа главы нашего государства под названием «Манифест. Мир XXI век», а также с теми ключевыми приоритетами, которые основаны на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, уважения и соблюдения международного права, решения любых конфликтов при помощи дипломатических усилий, путем диалога и поиска взаимоприемлемых решений», - отметил К.Умаров.

Вторая большая тема - построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития. Казахстан будет представлять министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, который будет председательствовать на этом мероприятии. Ожидается участие министров из стран Центральной Азии и Афганистана.

«На обоих мероприятиях, 18 и 19 января, основным докладчиком будет Генеральный секретарь ООН господин Гутерриш. Мы также ожидаем участие министра иностранных дел России господина Лаврова», - сообщил К.Умаров.

Кроме этого, 25 января планируется на сегодняшний день проведение ежеквартальных открытых дебатов на тему ситуации на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины.

«Ключевое направление для нас - это, конечно, Астанинский процесс, это сирийские переговоры», - подчеркнул постоянный представитель Казахстана в ООН, председатель СБ ООН в январе, выразив благодарность тем государствам, которые сегодня предпринимают активные усилия в этом направлении.

«Основные заинтересованные страны Астанинского процесса - это Россия, Турция и Иран. Кроме того, есть и другие инициативы: Соединенные Штаты пытаются помогать в решении этой проблемы, Иордания. Есть много других площадок, включая и московскую площадку, и кабульский процесс, и стамбульский процесс. Естественно, это женевская площадка - астанинская и женевская площадки работают на взаимодополняющей основе», - сказал К.Умаров.

Еще один приоритет будет активно обсуждаться в ходе председательства Казахстана - это вопросы Африки. Будут рассматриваться вопросы, касающиеся африканского континента и всех тех миротворческих операций, которые там происходят.