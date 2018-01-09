Что изменилось в Южном Казахстане под руководством Ж.Туймебаева?

Начало 2018-го - повод проанализировать результаты деятельности акима ЮКО Ж.Туймебаева за ушедший год и рассказать о планах на будущее.

Дела любого главы региона народ оценивает не по тому, что он сказал, а по тому, что он сделал. Начало 2018-го - повод проанализировать результаты деятельности акима ЮКО Ж.Туймебаева за ушедший год и рассказать о планах на будущее. В этой статье журналисты информационного портала ZAKON.KZ расскажут об основных показателях по самым значимым направлениям деятельности акима за прошлый год и о достижениях в социально-экономической сфере.

В ушедшем году аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев запомнился не только тем, что привлекал инвестиции в регион, но и решал ряд важных и социальных вопросов, в том числе и вопросы обеспечения южноказахстанцев жильем.

Увеличены темпы строительства жилья

На сегодняшний день обеспечение казахстанцев доступным жильем остается серьезной социальной проблемой. Глава региона обращает особое внимание на сферу жилищного строительства. Для решения этой проблемы под руководством акима области в регионе успешно реализуются государственные программы.

В 2017 году АО «СПК «Шымкент» подписала меморандумы с национальными компаниями, что способствовало увеличению площади возводимого жилья на территории области. К примеру, в прошлом году велось строительство 245 многоэтажных жилых домов. Из них на сегодняшний день во благо народа сдан 91 жилой дом общей площадью 347,2 тыс. кв. метров, в эксплуатацию введены 4733 квартиры. Строительство оставшихся 154 многоэтажных домов планируется завершить в 2018 году. Также, в этом году начнется строительство 100 многоэтажных жилых домов. Напомним, в 2016 году в области были введены в эксплуатацию 44 многоэтажных жилых домов на 2 564 квартиры, рост увеличился на 61,8%.

Более того, в прошлом году по всем направлениям программы «Нурлы жер» было построено 1820 домов. В результате, 6553 южноказахстанских семей обеспечены жильем.

Кроме того, по инициативе Жансеита Туймебаева начнется строительство служебных квартир для учителей, врачей и сотрудников местной полиции. В текущем году в 9 районах области начнется строительство 20 жилых домов. На строительство этих 10 квартирных 2-х этажных домов из бюджета области предусмотрено 1,6 млрд. тенге. Ожидается, что летом этого года новоселье отметят 200 семей.

Многоэтажные дома строятся не только в областном центре, но и в районах. К примеру, в Ленгере получили жилье 480 семей, в с. Темирлан Ордабасинского района — 28, а в Туркестане вырос новый жилой микрорайон «Отрар», где на сегодня проживают 740 семей. Безусловно, данная инициатива Ж.Туймебаева заслуживает достойного внимания.

Инвестиции и индустриально-инновационное развитие

За последние годы наблюдается активный интерес со стороны иностранных инвесторов. По результатам опроса международных иностранных и отечественных экспертов, среди регионов страны область признана наиболее выгодной и благоприятной для привлечения инвестиций.

За 11 месяцев 2017 года объем привлеченных инвестиций составил 417 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 20,8%.

В июне месяце прошлого года в области открыто Региональное представительство АО «Национальная Компания «KAZAKH INVEST» в целях усилению работ по привлечению инвестиций и организации работ с иностранными инвесторами.

В целях привлечения инвестиций в регионе проведено 40 деловых встреч с иностранными инвесторами. В результате, достигнуты договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами — строительство завода по производству медицинских препаратов и лекарственных изделий, с Россией — строительство нефтехимического завода по производству топлива стандарта Евро-5, с КНР — строительство заводов по производству биоэтанола и фосфорного удобрения, а также строительство солнечной электростанции, мощностью 200 МВт.

Во исполнения Национального плана – 100 конкретных шагов, за 11 месяцев 2017 года объем привлеченных инвестиций в обрабатывающую промышленность области составил 116,5 млрд. тенге или увеличился в 2,6 раза.

Ведется постоянная работа с инвесторами, создаются благоприятные эффективные условия. Это – предоставление земель с инфраструктурой, налоговые льготы (СЭЗ), субсидирование процентной ставки по кредитам. К примеру, во всех районах области для работы с инвесторами созданы мобильные группы. На действующих предприятиях внедряются новые цифровые технологии, культивируются новые индустрии.

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы оказывается поддержка инвесторам, внедряющим инновационные технологии в производство.

За 11 месяцев 2017 года в Южно-Казахстанской области в рамках программы индустриально-инновационного развития запущено 13 проектов стоимостью 9,4 млрд тенге.

В целом в области в рамках программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы по карте поддержки предпринимателей запланирована реализация 135 проектов, стоимостью 1,2 трлн. тенге с созданием более 17,5 тыс. рабочих мест.

В то же время в области активно реализуется государственная Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, в рамках которой мерами занятости охвачено 93 173 человек, из которых трудоустроено 54 903 человек, в том числе на постоянную работу 44 156 человек. Кроме того, по инициативе акима области, в рамках программы развития продуктивной занятости в регионе был запущен проект «Әр ауылға өз шебері». В результате, из 12 159 человек, которые были направлены на краткосрочное обучение, 9 253 граждан освоили профессии в рамках данного проекта.

Также, в области успешно реализуется проект «Орлеу», который направлен на поддержку социально нуждающихся слоев населения. Обусловленную денежную помощь на сумму 9,2 млрд. тенге получили 125,8 тыс. человек, из них 24,8 тыс. человек трудоустроены на постоянную работу. За счет полученной помощи 1 226 человек открыли собственное дело, зарегистрировавшись в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

Развитие сельскохозяйственных кооперативов и молочного кластера

Очевидно, что занятость является главным фактором, непосредственно влияющим на благополучие населения. Поэтому Глава государства поручил Ж.Туймебаеву учесть два основных вопроса. Одним из них является развитие малого и среднего бизнеса, а второе - занятость населения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что заботу государства ощущает каждая казахстанская семья.

Принимая во внимание, что Южно-Казахстанская область является аграрным регионом, наиболее эффективным способом занятости является поддержка развития сельского хозяйства. И здесь мы хотели бы отметить еще одно начинание Жансеита Туймебаева. Это открытие в селах модульных молокоприемных пунктов.

Всем известно, что в селах практически каждая семья имеет не менее 2-3 коров. Если эффективно реализовывать коровье молоко, то это может существенно пополнить семейный бюджет. Конечно же бессмысленно поставлять молоко в малых количествах в город, так как вырученные средства могут и не покрыть повседневную доставку. Также важно сохранить молоко, и чтобы оно отвечало санитарным требованиям.

Учитывая это, глава региона распорядился открыть в каждом селе модульные молокоприемные пункты.

На сегодняшний день модульные молокоприемные пункты запущены в 33 населенных пунктах области. Стоимость одного такого молокоприемного пункта составляет 5 млн. тенге, из которых 50% субсидируется со стороны государства. Пункты оснащены танкером для хранения молока, специальной лабораторией и холодильниками.

В свою очередь, это позволяет доставлять качественную и свежую продукцию крупным предприятиям по переработке молока, а также способствует увеличению доходов местных жителей и развитию молочного кластера.

В Южно-Казахстанской области наблюдается рост в направлении животноводства. В целях развития животноводства по государственной программе «Сыбага» приобретено 16932 голов КРС, по программе «Алтын асык» - 65325 голов овец, а в рамках программы «Кулан» - 3075 голов лошадей. Регион занимает первое место в стране по реализации этих важных программ.

В текущем году в области было создано 158 сельскохозяйственных кооперативов, их общее число достигло 640. В эти кооперативы объединились более 55 тыс. фермерских хозяйств. Кооперативы имеют 95%-ый охват необходимым оборудованием. Таким образом, регион стал лидером в стране по созданию кооперативов. Помимо этого, в области широко внедряется технология капельного орошения, увеличиваются объемы посевной площади, количество теплиц, семейных молочных ферм и малых откормочных площадок.

Напомним, область является абсолютным лидером в республике по строительству и вводу в эксплуатацию теплиц. По итогам 2016 года общая площадь теплиц по области составила 1123 га, а к концу 2017 года эта цифра уже достигла 1312, 6 га. На сегодняшний день фермеры области полностью убедились в эффективности интенсивных садов, площадь которых в прошлом году достигла 2 тыс. 800 га. Также, активно набирает обороты выращивание грецкого ореха и миндаля. Так, в минувшем году вместо запланированных 140 га ореховые сады были посажены на 165,5 га, тем самым их общая площадь составила 403 га.

Строительство малых водохранилищ

ЮКО - единственная область в Казахстане, где поливные земли занимают в общей пашне существенную долю. 591 из 818 тыс. га — орошаемые земли. Однако, как отметил аким области Ж Туймебаев, орошаемый клин можно расширить за счет строительства 30 малых водохранилищ, где можно аккумулировать паводковые воды, а потом их использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. В настоящее время до двух миллиардов кубометров паводковой воды утекает в некуда или же создает неприятные ситуации в населенных пунктах.

Строительство водохранилищ рассчитано на 2017-2020 годы. Их стоимость оценивается в 6,3 млрд тенге. В 2017 году на строительство двух водоемов потрачено 174,2 млн тенге. На этот год предстоят работы еще по 14 водохранилищам, на которые и областной бюджет выделит 2,1 млрд тенге. Всего в 16 водохранилищах будет накоплено 342,7 млн кубометров воды.

В ушедшем году в сельском округе Ушкайык под Туркестаном было построено водохранилище «Карашык» емкостью два миллиона кубометров воды. Благодаря этому крестьяне могут орошать еще 300 гектаров земли. Но в перспективе поливная площадь увеличится до одной тысячи га.

В настоящее время в ЮКО находится 43 водохранилища: 20 — в республиканской, 13 - областной, 4- районной коммунальной, 6 - в частной собственности.

Газоснабжение и обеспечение населения водой и электроэнергией

Глава региона уделяет особое внимание вопросам газификации населенных пунктов. По инициативе Ж. Туймебаева в области утвержден план работы по газификации на 2017-2021 годы. В начале 2018 года в 344 населенных пунктах пользуются природным газом. Это в три раза больше, чем в 2016 году. Но и вложено было в строительство 13 млрд. 400 млн. тенге. Ожидается, что к 2021 году природным газом будут пользоваться 2 млн. 700 тысяч или 90% жителей ЮКО.

Напомним, в прошлом году по поручению акима области был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению централизованным водоснабжением населенных пунктов региона на 2017-2020 гг. В соответствии с планом мероприятий до 2020 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 84 сельских населенных пунктов.

В целях обеспечения населения чистой питьевой водой в 2017 году было выделено 5,4 млрд тенге. Работы по прокладке систем водоснабжения были начаты на 29 объектах. Из них на 17 работы завершены. В результате, в прошлом году 14 населенных пунктов снабжены централизованной системой водоснабжения.

Также, в области усиленными темпами ведутся работы по обеспечению населения качественной электроэнергией. По сравнению с 2016 годом, объем работ вырос в 10 раз. На обеспечение населенных пунктов энергоснабжением выделено 13,9 млрд тенге. Благодаря этому, в ушедшем году работы по обеспечению качественной электроэнергией велись в 111 населенных пунктов, построены 3 подстанции. По итогам года работы по обновлению электрических сетей были проведены в 92 селах.

134 социальных объектов во благо народа

В 2017 году началось строительство 134 объектов. Из них 82 — в системе образования, 39- здравоохранения, 7- культуры и спорта и шесть - в других сферах.

32 объекта возведены на средства республиканского, областного бюджетов, по программе «Нурлы жол». За год вырос процент обеспечения детей дошкольными учреждениями с 67,9 до 85,5 %.

По итогам 2017 года сдали в эксплуатацию 32 школы, 34 объекта здравоохранения, два дома культуры и 2 объекта в другой сфере, всего 70 социальных объектов.

Ж.Туймебаев не только привлекает бюджетные ресурсы, но и частного капитала. В рамках государственно-частного партнерства реализовано 13 проектов на сумму 9,3 млрд. тенге. По привлечению частных инвестиций ЮКО занимает лидирующие позиции в республике. Особенно это касается строительства дошкольных учреждений.

Также, в прошлом году в Южно-Казахстанской области во благо народа сдали 19 мостов и автомобильные дороги, протяженностью 762,2 км. Помимо этого, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 781,1 км дорог.

Развитие туризма и духовная модернизация

В прошлом году в свет вышла программная статья Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». С тех пор в нашей стране, в том числе и в Южно-Казахстанской области в сфере идеологии и в направлении модернизации общественного сознания реализованы различные проекты, проводится большая работа. На сегодня в рамках программы «Туған жер» со стороны предпринимателей и спонсоров реализуются 577 региональных проектов на сумму 31 млрд. 467 млн. тенге. Кроме того, в результате голосования по проекту «100 новых лиц Казахстана» от Южно-Казахстанской области вошли 5 человек.

В рамках специального проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в этом году провели культурное мероприятие «Туркестан — культурная столица тюркского мира».

Вместе с тем, аким области Ж.Туймебаев уделяет особое внимание созданию анимационных фильмов, имеющих большое воспитательное значение для подрастающего поколения. На основе идеи главы региона в рамках программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в области уже снято 3 анимационных фильма «Қажымұқан», «Отырарды қорғау», «Киелі Қазығұрт» и 10 серийный фильм «Тайны древнего жетыгена». Напомним, экспертным советом центра развития краеведения «Қасиетті Қазақстан» сформировано 100 объектов (священных и святых мест) по республике, из них 35 объектов - в Южно-Казахстанской области. Этот показатель в два раза больше чем в остальных областях. Остальные историко-культурные памятники (81) внесены в список священных и святых мест местного значения. На ремонт, реконструкцию сакральных мест в ЮКО выделяется 18 млрд. 424 млн тенге.

По предложению акима области предстоит установление памятника трем казахским биям на горе Ордабасы, призвавших к объединению трех жузов против нашествия джунгар. Напомним, в мае 1993 года на этом месте состоялась встреча трех глав республик — Казахстана, Узбекистана и Киргизстана. Вокруг горы проведут дополнительные строительные работы. Ордабасы станет туристическим местом. Помимо этого, проведут инфраструктуру на гору Казыгурт. Проложат дорогу, которая соединит Арыстанбаб и Отрар.

В том числе по инициативе Ж.Туймебаева в этом направлении акиматом области проводится большая работа. В целях развития туризма в области реализуется ряд важных проектов. К примеру, в Шымкенте, на территории старого города расположится музей под открытым небом. Археологические исследования и работы по восстановлению начнутся в горах Казыгурт, Ордабасы, в средневековых городищах Отырар, Оксус, Сауран, Сиддак, Мартобе, Ханкорган и в древних поселениях Жуантобе, Караспан и Култобе. Также, восстановительные работы затронут археологические и архитектурные памятники – Кошкар-ата, Керуен сарай, мавзолей Жусупбека в Сузакском районе и другие исторические объекты.

Принимая во внимание приток отечественных и иностранных туристов, посещающих мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи ведутся работы по аудио и визуальной инсталляции, которые расскажут посетителям о истории и его окрестностях, на примере развития мировых музеев. Более того, по инициативе акима области планируется реализовать в три этапа программу по превращению Туркестана в историко-культурный центр мирового уровня.

Стоит отметить, что в 2018 году в области начнет функционировать управление туризма, что в свою очередь поднимет сферу туризма на новый уровень.

Программа «Шаткал»

Одна из инициатив Ж. Туймебаева - программа озеленения населенных пунктов «Шаткал». Для региона, где температура воздуха в летний период превышает 40 градусов, эта программа особенно актуальна. В скверах и парках проводятся культурные мероприятия.

В семи оврагах, площадь которых составляет 124 гектара, посажено 53 тысячи 450 саженцев хвойных и лиственных деревьев, которые через два-три года создадут прохладу. Для роста саженцев было вырыто 17 скважин, построено 26 водоемов. Благодаря этому проведено около 30 километров ирригационной системы, установлены ограждения протяженностью 16 км.

В целом, с момента реализации программы «Шатқал» в Южно-Казахстанской области высажено более 400 тыс. зеленых насаждений.