Механизм финансирования завершения проблемных объектов разработает акимат Астаны
Столичным акиматом ведётся работа по завершению проблемных объектов в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Постановлением правительства в программу внесены необходимые изменения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны
Определён предварительный список проблемных объектов, рассматриваемых на межведомственной комиссии для участия в программе жилищного строительства «Нұрлы жер».
Для запуска механизма финансирования проблемных объектов до 18 января 2018 года будет создана уполномоченная организация, которая займётся вопросами финансирования проблемных объектов. Ранее акимат сообщал о создании уполномоченной организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью по реализации программы «Нұрлы жер» в части завершения проблемных объектов.
Уполномоченной организацией будет разработан порядок финансирования строительства незавершённых объектов.
После 18 января 2018 года акимат города планирует провести встречи с представителями каждого проблемного объекта для выработки мероприятий, проведение которых необходимо для участия в программе жилищного строительства «Нұрлы жер».
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