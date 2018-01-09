Мошенник-ловелас лишал "невест" денег в Экибастузе

По подозрению в совершении мошенничества и хищении чужого имущества полицией разыскивается Салық Қағбатолла Қабдоллаұлы (Каба), 30.11.1993 г.р., уроженец села Коянды Экибастузского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

В Управление внутренних дел Экибастуза поступили заявления от девушек о том что, некий молодой человек обманным путем уговорил оформить кредит и, войдя в доверие, похитил имущество (денежные средства, сотовый телефон).

С подозреваемым одна из обманутых девушек познакомилась в конце декабря 2017 года в социальных сетях, стала переписываться. Узнав адрес жертвы, злоумышленник наведался к ней домой в гости, где за чаем рассказал выдуманную историю о несчастье, случившемся с его мамой. Затем, дождавшись удобного момента, похитил денежные средства, ценные вещи девушки и скрылся.

С очередной жертвой мошенник также познакомился через социальные сети. Через некоторое время после знакомства злоумышленник предложил девушке выйти за него замуж, после чего уговорил оформить кредит на свадьбу. После получения денежных средств новоявленный жених тут же ретировался.

Если вам известно местонахождение подозреваемого или кто-либо пострадал от его действий, полиция просит позвонить по телефонам дежурной части УВД Экибастуза: 102, 8 (7187) 75-06-06 или написать сообщение на whatsapp +77077004056.