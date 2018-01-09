СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника

Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, потеряна, сообщает РИА Новости.

Как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, скорее всего, сломался или упал в море.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

"Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально", — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Ранее 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но по различным причинам откладывался.