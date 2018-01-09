Назначен председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Ербол Шорманов назначен председателем правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» решением Единственного акционера в лице Министерства национальной экономики РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Сегодня министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов представил коллективу нового главу и обозначил ряд направлений деятельности компании.

«По поручению главы государства Н.Назарбаева национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» будет работать дальше и выполнять большую ответственную задачу. В этом году свою работу должны начать МФЦА и технопарк IT-стартапов, как важнейшие элементы цифрового Казахстана», - отметил министр.

Е.Шорманов с 20 августа 2015 года занимал должность заместителя, затем исполняющего обязанности председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Ербол Алимкулович Шорманов родился 20 августа 1968 года. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Ербол Шорманов свою трудовую биографию начал с 1991 года в таможенных органах РК, где он проработал до 2005 года. До нацкомпании занимал пост заместителя акима города Алматы, курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, экологии, энергетики, промышленности, торговли, малого бизнеса, санитарно-эпидемиологического благополучия города, а также руководил аппаратом акима, департаментом предпринимательства и промышленности города Алматы.