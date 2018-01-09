Изменение цен на рынке жилья в 2017 году
В 2017 году (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) цены продажи нового жилья повысились на 1,3%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 1,6%, неблагоустроенного - на 0,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,8%.
|
Изменение цен на рынке жилья
|
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
|
прирост +, снижение -
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Продажа нового жилья
|
-6,9
|
4,4
|
7,1
|
12,1
|
9,6
|
11,5
|
15,8
|
-3,6
|
1,3
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
-6,7
|
5,1
|
4,3
|
16,8
|
13,8
|
17,6
|
9,1
|
-0,7
|
-1,6
|
Цены на рынке жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Цена за 1 кв. м,
тенге
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Продажа нового жилья
|
253 242*⁾
|
0,0
|
1,3
|
-2,4
|
-1,5
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
185 664
|
0,0
|
-1,6
|
-2,3
|
-2,2
|
Перепродажа неблагоустроенного жилья
|
114 496
|
0,0
|
-0,8
|
2,8
|
-0,5
|
Арендная плата за благоустроенное жилье
|
1 329
|
1,1
|
3,8
|
3,6
|
1,2
|
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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