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Изменение цен на рынке жилья в 2017 году

 

В 2017 году (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) цены продажи нового жилья повысились на 1,3%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 1,6%, неблагоустроенного - на 0,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,8%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

1,3

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-1,6

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1 кв. м,

тенге

Декабрь 2017 г. к

Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

ноябрю 2017 г.

декабрю 2016 г.

декабрю 2015 г.

Продажа нового жилья

253 242*

0,0

1,3

-2,4

-1,5

Перепродажа благоустроенного жилья

185 664

0,0

-1,6

-2,3

-2,2

Перепродажа неблагоустроенного жилья

114 496

0,0

-0,8

2,8

-0,5

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 329

1,1

3,8

3,6

1,2

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

r08-01-2017-2

 

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

 

9 января 2018, 10:42
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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