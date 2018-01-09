Изменение цен на рынке жилья в 2017 году

В 2017 году (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) цены продажи нового жилья повысились на 1,3%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 1,6%, неблагоустроенного - на 0,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,8%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -1,6

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв. м, тенге Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Продажа нового жилья 253 242*⁾ 0,0 1,3 -2,4 -1,5 Перепродажа благоустроенного жилья 185 664 0,0 -1,6 -2,3 -2,2 Перепродажа неблагоустроенного жилья 114 496 0,0 -0,8 2,8 -0,5 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 329 1,1 3,8 3,6 1,2 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.