Казахстанцы предпочитают авто старше 20 лет

По итогам 2017 года в Казахстане зарегистрировано на 19,2% больше автотранспортных средств.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» представил динамику регистрации автомобилей по итогам 2017 года, передает Zakon.kz.

В течение января-декабря 2017 года органами адмполиции поставлено на учет 1 170 584 автотранспортных средств, что на 19,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 100 684 ед. пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 19,6% выше показателя годичной давности (920 654 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 69 900 ед., что на 13,7% выше значения 2016 года.

По итогам декабря 2017 г. количество поставленных на учет транспортных средств достигло 96 773 единиц, превысив прошлогодний результат на 8,7%. Из них 87 986 ед. составили перепродажи на вторичном рынке (+7,1% к результатам декабря 2016 года).

Две трети (66%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в 2017 году составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (36,2% или 398 152 ед.), от 11 до 20 лет – 29,4% (324 023 ед.), от 8 до 10 лет – 9% (99 492 ед.), от 4 до 7 лет – 16,6% (183 012 ед.), от 1 года до 3 лет – 7,6% (83 985 ед.), в возрасте менее 1 года – 1,1% (12 020 ед.).

Цифры свидетельствуют о дальнейшем старении отечественного автопарка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 31,5% до 36,2%, а доля транспортных средств в возрасте менее года – сократилась с 2,7% до 1,1%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 2017 зафиксировано в Алматинской области (167 435 ед.), Южно-Казахстанской (148 048 ед.) и г.Алматы (136 079 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (82 416 ед.; 20,7%), следом расположились Южно-Казахстанская (58 172 ед.; 14,6%) и Карагандинская области (34 848 ед.; 8,8%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года зарегистрировано в гг.Алматы (2 540 ед.; 21,1%), Астане (1 640 ед.; 13,6%) и Южно-Казахстанской области (921 ед.; 7,7%).

Фото: drom.ru.