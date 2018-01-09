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В Караганде наказали идеолога псевдосалафизма

9 января 2018, 10:57

Мубаров обязан выплатить крупный штраф.

В Караганде за осуществление незаконной миссионерской деятельности был привлечен к административной ответственности идеолог псевдосалафизма Дарын Мубаров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.

В октябре 2017 года по результатам религиоведческой экспертизы, проведенной экспертами Комитета по делам религии Министерства по делам религии и гражданского общества РК, акиматом города Караганды был подан иск на проведение незаконной миссионерской детальности гр. Мубарова Д.И.

"Специализированный межрайонный административный суд города привлёк Мубарова к административной ответственности по статье 490 ч. 3 КоАП РК. Однако адвокаты Мубарова подали апелляцию в областной суд и ходатайствовали на проведении психолого-филологической и религиоведческой экспертизы РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК». По результатам проведённой экспертизы областной суд 4 января оставил без изменения решение межрайонного административного суда", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением суда, Мубаров обязан выплатить штраф в размере 70 МРП (168 350 тенге), а также оплатить процессуальные издержки в сумме 112 348 тенге.

Напомним, МРП с 1 января 2018 года - 2 405 тенге.

Фото: УВП Карагандинской области


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