Об изменении цен производителей на продукцию сельского хозяйства

За 2017 год продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2,6%, продукция растениеводства - на 3,3%, продукция животноводства - на 0,9%.

Изменение цен на продукцию сельского хозяйства в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. IV квартал 2017 г. к ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. III кварталу 2017 г. IV кварталу 2016 г. Продукция сельского хозяйства 0,0 2,6 10,3 4,7 1,6 3,7 Продукция растениеводства 0,0 3,3 9,7 3,6 1,3 4,1 Продукция животноводства -0,2 0,9 10,5 5,8 2,1 2,5

За прошедший год цены на кукурузу повысились на 13,1%, ячмень - на 11,7%, рожь - на 10,4%, овес - на 5,8%, рис - на 2,9%, просо - на 2,4%, а на гречиху - снизились на 10,4%, пшеницу - на 3,4%.

Картофель подорожал на 24,2%, морковь столовая - на 21,9%, капуста - на 21,8%, лук репчатый - на 14,9%, свекла столовая - на 7,4%. Цены на семена подсолнечника снизились на 10,3%, свеклу сахарную - на 2,7%, а на хлопок - повысились на 24,5%, бобы соевые - на 5,1%, горох сушеный - на 2,7%.

Мясо овец подорожало на 7,2%, скота крупного рогатого - на 5,8%, лошадей - на 5,6%, свиней - на 4,8%, а мясо птиц подешевело на 7,6%. Цены на яйца снизились на 15,4%, а на молоко сырое - повысились на 8,1%,мед - на 3,5%, шерсть овечью - на 1%.