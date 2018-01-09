Об изменении цен производителей на продукцию сельского хозяйства
За 2017 год продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2,6%, продукция растениеводства - на 3,3%, продукция животноводства - на 0,9%.
|
Изменение цен на продукцию сельского хозяйства
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
IV квартал 2017 г. к
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
III кварталу 2017 г.
|
IV кварталу 2016 г.
|
Продукция сельского хозяйства
|
0,0
|
2,6
|
10,3
|
4,7
|
1,6
|
3,7
|
Продукция растениеводства
|
0,0
|
3,3
|
9,7
|
3,6
|
1,3
|
4,1
|
Продукция животноводства
|
-0,2
|
0,9
|
10,5
|
5,8
|
2,1
|
2,5
За прошедший год цены на кукурузу повысились на 13,1%, ячмень - на 11,7%, рожь - на 10,4%, овес - на 5,8%, рис - на 2,9%, просо - на 2,4%, а на гречиху - снизились на 10,4%, пшеницу - на 3,4%.
Картофель подорожал на 24,2%, морковь столовая - на 21,9%, капуста - на 21,8%, лук репчатый - на 14,9%, свекла столовая - на 7,4%. Цены на семена подсолнечника снизились на 10,3%, свеклу сахарную - на 2,7%, а на хлопок - повысились на 24,5%, бобы соевые - на 5,1%, горох сушеный - на 2,7%.
Мясо овец подорожало на 7,2%, скота крупного рогатого - на 5,8%, лошадей - на 5,6%, свиней - на 4,8%, а мясо птиц подешевело на 7,6%. Цены на яйца снизились на 15,4%, а на молоко сырое - повысились на 8,1%,мед - на 3,5%, шерсть овечью - на 1%.
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