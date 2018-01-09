В Казахстане с 1 января изменены правила назначения и выплаты пособий на детей

Обеспечение выплаты пособий осуществляется Государственной корпорацией за счет бюджетных средств через уполномоченные организации по выбору заявителя.

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 24 ноября 2017 года внесены изменения в приказ от 5 мая 2015 года «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», сообщает Zakon.kz.

Так, правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Обеспечение выплаты пособий осуществляется Государственной корпорацией за счет бюджетных средств через уполномоченные организации по выдаче пособий по выбору заявителя.

Пособия выплачиваются на основании решения о назначении, принятого уполномоченным органом по назначению пособия, согласно составленному Государственной корпорацией графику по выплате пособий в разрезе областей, города республиканского значения, столицы.

Пособие по уходу, воспитывающему ребенка-инвалида и многодетной матери выплачивается ежемесячно, за текущий месяц.

Суммы пособий, не включенные в текущую потребность месяца выплаты в связи с назначением, возобновлением, изменением и пересмотром размера пособия и с переменой места жительства, после формирования текущей потребности, подлежат включению в потребность следующего за ним месяца и выплачиваются единовременно.

В случае изменения размера месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы отделение Государственной корпорации готовит проект соответствующего решения по формам согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящим Правилам и направляет его на утверждение уполномоченному органу по назначению пособия.

В случае продления срока действия решения, смены опекуна или получателя отделение Государственной корпорации готовит проект решения и направляет его с электронным макетом дела, дополненным вновь представленными документами (при их наличии) на утверждение уполномоченному органу по назначению пособия в порядке, предусмотренном пунктами 21, 22 настоящих Правил.

В случае смерти (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим), лишения или ограничения родительских прав, отбытия наказания в местах лишения свободы получателя пособия по уходу за ребенком до достижении им возраста одного года, выплата пособия производится на основании утвержденного решения уполномоченного органа по назначению пособия лицу, осуществляющему уход за ребенком по достижении им возраста одного года, за исключением лиц, являющихся участниками системы обязательного социального страхования.

Выплата пособий приостанавливается в случаях:

- отсутствия расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий;

- при выявлении из числа получателей факта без вести пропавших лиц, находящихся в розыске, в том числе из информационных систем;

- при выявлении факта выезда получателей пенсий и пособий на постоянное местожительства за пределы РК, в том числе из информационных систем;

- при истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, оралмана, в том числе из информационных систем;

- при отбывании получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

- при проживании получателей пособия (ребенка ,детей) в государственных медико-социальных учреждениях (организациях), за исключением лиц, которым специальные социальные услуги предоставляются на платной основе;

- при лишении государственной награды Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»;

- при выявлении факта смерти получателей пособий, в том числе из информационных систем;

- при выявлении факта утраты или выхода из гражданства Казахстана до получения вида на жительство иностранца, в том числе информационных систем.

Отделение Государственной корпорации прекращает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, на основании решения о прекращении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия по основаниям: указанным в статье 11 закона; в случаях утраты оснований для назначения или смерти получателя пособия многодетной матери.

При возобновлении приостановленных (прекращенных) выплат подготовка отделением Государственной корпорации электронного макета дела, дополненного вновь представленными заявителем документами необходимыми для возобновления выплаты с электронным проектом решения, и его утверждение уполномоченным органом по назначению пособия производятся со дня приостановления либо с момента возникновения основания на возобновление, но не более чем за три года перед обращением за их получением, по основаниям, указанным в подпунктах 3) и 4) пункта 1 статьи 4 закона, по основанию, указанному во втором абзаце подпункта 2) пункта 1 статьи 4 закона не позднее даты достижения ребенком возраста одного года, по формам согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящим Правилам.

Получатели пособий в течение десяти рабочих дней извещают через Государственную корпорацию уполномоченный орган по назначению пособия об обстоятельствах, которые являются основанием для изменения размера пособия или прекращения его выплаты.

На основании решений уполномоченного органа по назначению пособий Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм пособий в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 25 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в уполномоченный государственный орган.

Уполномоченный государственный орган согласно потребности бюджетных средств на выплату осуществляет перечисление бюджетных средств в Государственную корпорацию в пределах сумм, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по платежам на отчетный период.

Государственная корпорация, получив бюджетные средства, формирует в соответствии с графиком выплаты платежные поручения на выплату соответствующих пособий.

По выделенным средствам между уполномоченным государственным органом и Государственной корпорацией ежемесячно составляется акт сверки.

По выплаченным суммам между Государственной корпорацией и уполномоченными организациями по выдаче пособий ежемесячно составляются акты сверки.

Оплата услуг по выдаче пособий производится на основании договора, заключаемого в установленном законодательством порядке между Государственной корпорацией и уполномоченной организацией по выдаче пособий.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.