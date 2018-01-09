Модель об угрозах жены Аршавина: Обещала отрезать пальцы, подложить наркотики и посадить

Казахстанская модель Ольга Семенова заявила об угрозах со стороны жены российского футболиста Алисы Аршавиной, сообщает Zakon.kz. Предпосылкой угрозам стало видео, опубликованное в соцсетях, где девушка позировала на камеру, пока футболист обнимал ее за талию.

«После того, как в соцсети, появилось видео, где мы с Андреем Аршавиным сидим за одним столом, от лица Алисы Аршавиной в мой адрес поступили многочисленные угрозы расправы. Она обещала отрезать мне пальцы, подложить наркотики и посадить за это, все это сопровождалось многочисленными оскорблениями в мой адрес. Также, она говорила, что ФСБ России в курсе всех моих личных данных», - заявила девушка в обращении опубликованном на странице в instagram и добавила, что Аршавин как мужчина, не вызывает у нее никаких эмоций.

Девушка беспокоится за свою судьбу, намерена обратиться в вышестоящие органы и спортивный комитет.

Ранее сообщалось, что 6 января за агрессивное поведение и нарушение правил безопасности Алису Аршавину вместе с детьми и няней сняли с рейса Москва-Алматы.

По информации РЕН ТВ, позже стюардессе рейса начали приходить sms с угрозами. Они были отправлены с телефона, по которому отвечала жена спортсмена, но якобы от имени сотрудников Следственного комитета. В частности, в сообщении фигурировала фраза: «Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну».