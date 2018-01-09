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В акимате Актобе застрелился охранник

9 января 2018, 11:11

Предположительно, мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия.

В акимате на служебном посту застрелился охранник службы «Кузет», сообщает BNews.kz.

Мужчина застрелился в понедельник вечером в акимате Актобе.

Здание многовенно оцепили сотрудники полиции.

По предварительным данным он покончил жизнь самоубийством, выстрелив из табельного оружия себе в голову. В пресс-службе ДВД данный инцидент обещают прокомментировать в течение дня.

Обстоятельства громкого дела устанавливаются. Проводится расследование.

Фото: 365news.biz.


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