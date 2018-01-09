9 странных вещей, которые являются защитными механизмами нашего организма

Наше тело защищает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю от всего того, что может нам навредить.

Наше тело — сложное сочетание многочисленных биологических процессов и систем, которые, надо признаться, нам не всегда понятны. И набор защитных механизмов — один из них. Наше тело защищает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю от всего того, что может нам навредить.

Вот 9 удивительнейших вещей, которые совершает наш организм, а мы даже не знаем, по какой причине.

Икота

Когда мы едим слишком быстро, проглатывая огромные куски еды, или попросту переедаем, это может привести к раздражению блуждающего нерва, который проходит через желудок и диафрагму. В результате возникает приступ икоты.

Зевота

Зеваем мы главным образом для того, чтобы охладить мозг, когда он перегружен.

Чихание

Обычно мы чихаем, когда в носовых каналах слишком много аллергенов, микробов, пыли и других раздражителей. Это способ нашего тела освободиться от «мусора».

Потягивание

Бессознательно мы потягиваемся, чтобы подготовить тело для предстоящих физических нагрузок, которые ожидают его в течение дня. Потягивание прогревает мышцы, восстанавливает циркуляцию крови и улучшает наше настроение с утра.

Резкие судороги при погружении в сон

Мы имеем в виду то странное чувство, когда только-только начинаешь засыпать, как возникает ощущение резкого падения, мы вздрагиваем и просыпаемся. В этот момент все мышцы сжимаются в спазме так сильно, что можно упасть с кровати.

Этот феномен является результатом того, что, когда мы начинаем проваливаться в сон, частота нашего дыхания резко падает, пульс же снижается очень медленно и мышцы расслаблены. Наш мозг воспринимает эти действия как приближение смерти и пытается спасти нас, выдавая судорогу.

Сморщивание кожи

То, что кожа на кончиках пальцев начинает морщиться, на самом деле очень важно. Тело сталкивается с повышенным уровнем влажности и понимает, что, скорее всего, окружающая среда скользкая. Поэтому кожа на пальцах начинает принимать такой вид, чтобы было легче контактировать со скользкой поверхностью.

Частичная потеря памяти

Обычно случается после самых неприятных и травмирующих эпизодов нашей жизни. Наш мозг буквально пытается стереть из памяти ужасные вещи, которые с нами произошли.

Мурашки

Основная функция возникающих мурашек — снизить количество тепла, которое теряет наше тело через поры кожи. То есть организм делает все, чтобы мы могли быстрее согреться.

Слезы

Помимо того, что слезы служат защитой для слизистой оболочки глаза, когда туда попадают инородные объекты, они также являются инструментом эмоциональной защиты. Ученые считают, что в стрессовых ситуациях наше тело создает новый мощный источник раздражения, чтобы отвлечь человека от той боли, которую он на данный момент испытывает.

Источник: Bigpicture.ru