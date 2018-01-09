В Лас-Вегасе представлен кроссовер Byton Concept

В Лас-Вегасе, в рамках выставки потребительской электроники CES-2018, китайская компания Byton официально представила концептуальный прототип электрического внедорожника Byton Concept.



После череды интригующих анонсов китайская компания Byton официально рассекретил прототип электрического внедорожника. Новинка представлена в рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES-2018), как Byton Concept.

Сразу скажем, что представители китайского бренда заявили, что старт продаж электрокара повышенной проходимости запланирован на конец следующего года. Напомним, что бренд Byton входит в состав китайской компании Future Mobility.

Полностью электрический кроссовер Byton Concept получил стильный и шикарный дизайн экстерьера, с несколькими уникальными стилистическими решениями. Как отмечают наши зарубежные коллеги, во внешнем виде китайской электрической новинки можно увидеть некоторое сходство с моделями брендов Nissan и Land Rover.

Однако это относится только к дизайну экстерьера, поскольку в салоне автомобиля всё максимально уникально и оригинально. Например, там, где должен стоять стандартный приборный блок и информационно-развлекательная система, имеется широченный экран с одной панелью, который работает по всей длине приборной панели. Рулевое колесо имеет восьмидюймовый планшет, установленный в центре. Даже сиденья поворачиваются внутрь на 12 градусов.

Представители китайской марки отметили, что серийная версия электрического кросса Byton Concept сохранит до 85% решений. Можно предположить, что производственная модификация модели получит некоторые «более приземлённые решения» в оформление интерьера. Однако большой монитор должен перекочевать на серийный электрокар.

В свою очередь, внешний вид серийного электрического кроссовера Byton практически ничем не будет отличаться от представленного прототипа Byton Concept. Очевидно, что производственная машина получит привычные зеркала заднего вида и немного пересмотренный аэродинамический обвес. Повторимся, официальные продажи электрокара повышенной проходимости от китайской марки запланированы на 2019 год.

Что касается технического оснащения. Концептуальный электрический внедорожник Byton Concept использует один электромотор, который генерирует 272 лошадиные силы. Запас хода – 250 миль (402 км). В то же время, компания предложить клиентам автомобиль с парой электрических двигателей, отдача которых составит порядка 476 лошадиных сил. Ориентировочный запас хода – 325 миль (523 км). Минимальный ценник электрического кроссовера Byton составит порядка 45 000 долларов (порядка 15 000 000 тг.).

Помимо всего прочего, серийная версия электрического кросса Byton Concept будет поставляться с системами автономного управления 3-го и 4-го уровня (после 2020 года). Подробностей об автономных возможностях автомобиля в компании пока не предоставили.

Известно, что после электрического внедорожника китайская марка планирует выпустить ещё две модели, одной из которых окажется седан. Эти новинки будут основаны на той же платформе, что и представленный кросс Byton Concept.

Via livecars