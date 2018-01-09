Замерзшие тела отца и сына обнаружили в Акмолинской области

Тела погибших нашел селянин, вскрытие показало, что они пролежали в доме три дня.

Смерть пожилого мужчины и его сына, замерзших в собственном доме в Акмолинской области, наступила задолго до их обнаружения, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

"Как показало вскрытие, проведенное специалистами СМЭ, смерть отца и сына наступила 4 января от общего переохлаждения организма. Свидетели сообщали, что видели сына живым 3 января", — сообщил источник.

6 января в ОВД района имени Биржан Сал поступило телефонное сообщение от жителя села Ангал батыр. Мужчина сообщил, что обнаружил мертвыми у себя дома селян: отца 1939 и сына 1971 года рождения

Прибывшие на место стражи порядка констатировали, что тела людей без признаков насильственной смерти. Глава семейства состоял на учете в ЦРБ с диагнозом "рак".

В районном акимате имени Биржан Сал отметили, что у погибшей семьи имелись дрова и уголь для отопления, семья благополучная.

Фото: Sputnik / Алексей Мальгавко.