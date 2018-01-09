Жанабай Кобыландин назначен директором Актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Приказом Председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» от 3 января 2018 года директором Актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» назначен Жанабай Кобыландин.

Баглан Баймагамбетов, занимавший эту должность в период с 2013 г. по 2017 г., освобожден от нее по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Б.Баймагамбетов имеет большой опыт работы в автодорожной отрасли. В различное время трудился в Актюбинском управлении Комитета развития транспортной инфраструктуры, директором Актюбинского департамента Комитета автомобильных дорог и пр.

Награжден медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), «Почетный дорожник» (2005 г.), «Астана» (2007 г.), «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.), орденом «Құрмет» (2008 г.) и нагрудным знаком «Участник проекта «Западная Европа-Западный Китай» (2013 г.).

Председатель Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов на встрече с коллективом филиала выразил Баглану Баймагамбетову благодарность за плодотворный труд и хорошую работу и представил нового директора.

Кобыландин Жанабай Нагимович, 1959 года рождения, окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» и Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Инженер-строитель автодорог».

Трудовую деятельность начал в 1981 году инженером-конструктором в НПО «Казсельхозмеханизация».

В 1993-1998 г. - директор, затем председатель правления производственного кооператива «Шалкар».

В 1998-1999 гг. - директор ТОО «Жана жол».

В период с 1999 г. по 2008 - заместитель директора по производству, главный механик затем директор Актюбинского областного филиала РГКП «Казахавтодор».

В 2008-2011 гг. являлся директором Акмолинского областного филиала РГКП «Казахавтодор».

С 2011 по 2013 годы возглавлял Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2013 г. по настоящее время занимал руководящие должности в бизнес-структурах.