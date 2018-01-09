Сансызбай Шоканов назначен исполняющим обязанности руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК

По приказу председателя Духовного управления мусульман Казахстана Серикбая кажы Ораза Сансызбай кажы Шоканов назначен на должность исполняющего обязанности руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК.

«Сансызбай Курбанулы Шоканов назначается на должность исполняющего обязанности руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК и освобождается от должности заместителя руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК», - говорится в приказе Верховного муфтия.

Сансызбай Курбанулы родился 29 июня 1971 г. в селе Дарбаза Сарыагашского района ЮКО. 1988 году окончил среднюю школу №29.

1988-1993 г.г. - помощник кладовщика Сарыагашского районного склада.

1993-1994 г.г. - обучался грамоте арабского языка в центральной мечети г. Алматы.

1994 г. - поступил в всемирно известный исламский университет Аль-Азхар в Каире, Арабской Республики Египет.

2004 г. - окончил факультет «Шариата» данного университета.

2005 г. - окончил 2-х летнюю магистратуру министерства высшего образования и научных исследований Египта.

Наряду с этим, 2005-2008 г.г. - окончил отделение фетв в «Комитете по фетвам» при университете Аль-Азхар в Каире, Арабской Республики Египет.

2009-2010 г.г. - Информационно-пропагандистская деятельность по регионам Казахстана.

2010-2012 г.г. - наиб имам Актюбинской областной центральной мечети «Нур-Гасыр».

С 2013 г. - заместитель руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК.

2013-2014 г.г. - получил степень магистра по специальности «Исламоведение» в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».

На сегодняшний день С. Курбанулы обучается в докторантуре по специальности «Исламоведение» в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак». Является членом Совета Улемов при ДУМК и членом РИПГ. Семьянин, имеет шестерых детей.