Назарбаев обратится с важным заявлением к казахстанцам
9 января 2018, 11:47
Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".
Президент Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Акорды.
По полученной информации, трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".
Фото: пресс-служба Акорды.
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