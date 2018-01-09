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Назарбаев обратится с важным заявлением к казахстанцам

9 января 2018, 11:47

Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".

Президент Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Акорды.

По полученной информации, трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".

Фото: пресс-служба Акорды.


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