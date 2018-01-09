Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ вора в законе по кличке Сакал

9 января 2018, 11:52

В Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы двух граждан Кыргызстана.

Найденные мертвыми на берегу Москвы-реки кыргызстанцы являлись членами ОПГ вора в законе по кличке Сакал. Об этом K-News сообщили собственные источники.

На фотографиях, появившихся в Интернете, видно, что убитые стоят возле Улана Токтосунова, известного в криминальном мире как вор в законе по кличке Сакал.

Сам Токтосунов в данное время отбывает наказание в СИЗО Нарына за организацию убийства члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы двух граждан Кыргызстана.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...