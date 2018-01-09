Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ вора в законе по кличке Сакал

В Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы двух граждан Кыргызстана.

Найденные мертвыми на берегу Москвы-реки кыргызстанцы являлись членами ОПГ вора в законе по кличке Сакал. Об этом K-News сообщили собственные источники.

На фотографиях, появившихся в Интернете, видно, что убитые стоят возле Улана Токтосунова, известного в криминальном мире как вор в законе по кличке Сакал.

Сам Токтосунов в данное время отбывает наказание в СИЗО Нарына за организацию убийства члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы двух граждан Кыргызстана.