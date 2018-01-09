Участие в суде нескольких истцов или ответчиков в одном гражданском деле

Участие в деле нескольких истцов или ответчиков регламентируется статьей 49 ГПК РК, согласно смысла которой «иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами к одному или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. Стороны могут поручить ведение дела соответственно одному из соистцов или соответчиков на основании доверенности».

Статья 49 ГПК устанавливает процессуальное соучастие нескольких субъектов на стороне истца или ответчика. Такие лица в гражданском процессе называются соистцы или соответчики.

Основанием для возникновения процессуального соучастия согласно пункта 2 статьи 49 ГПК являются: предметом спора являются общие права и обязанности нескольких истцов или нескольких ответчиков (пп.1); права и обязанности нескольких истцов или нескольких ответчиков имеют одно основание (пп.2); предметом спора являются однородные (тождественные) права и обязанности нескольких истцов или нескольких ответчиков (пп.3).

Можно выделить ситуации, когда процессуальное соучастие является формальным или обязательным.

Формальное соучастие на стороне истца может возникнуть по соглашению нескольких истцов, которые, договорившись, подают общее исковое заявление. Процессуальное соучастие по формальным основаниям может быть продиктовано только волей истца, который предъявляет исковые требования к нескольким ответчикам.

Обязательное соучастие возникает в случаях, когда рассмотрение дела без участия определенного лица становится невозможным. Обычно указание на обязательное привлечение соответчиков предусмотрено в законе, регулирующем спорные правоотношения. Например, при рассмотрении дел, возникающих по требованиям о взыскании алиментов с детей на родителей. В таких случаях суд обязан привлечь в качестве соответчиков всех совершеннолетних трудоспособных детей, а не только одного из них.

Процессуальные соучастники отличаются от других лиц, участвующих в деле. Так третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, исключают требования истца (ст. 51 ГПК).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования (ст.52 ГПК) не являются субъектом спорного правоотношения.

Ответчики при объединении исковых требований в порядке статьи 167 ГПК отличаются от соответчиков тем, что не исключается удовлетворение исковых требований к каждому ответчику.

Принцип самостоятельности каждого из истцов или ответчиков призван обеспечить баланс интересов каждого участника судебного заседания. Так, отказ от иска одного из истцов не влечет прекращение производства по делу при наличии возражения других истцов. Признание иска одним из соответчиков не влечет аналогичных процессуальных последствий для других. При заключении мирового соглашения необходима воля всех соистцов и всех соответчиков, участвующих в таком деле.

Судья Алматинского районного суда С.Мукашов