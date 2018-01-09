Новые кадровые назначения в Мангистауском областном акимате

На аппаратном совещании аким Мангистауской области Ералы Тугжанов объявил о новых назначениях.

Советником акима области назначена Балманова Асель Аманбековна.

Асель Балманова родилась в городе Уральск Западно-Казахстанской области 22 сентября 1987 года. Образование высшее, в 2009 году окончила Западно - Казахстанский Государственный университет имени М.Утемисова- «Экология», в 2012 году Институт «Евразия» - «Юриспруденция», в 2016 году Западно - Казахстанский Государственный университет имени М.Утемисова -»Экология» - магистр. Трудовую деятельность начала с марта 2010 года главным специалистом отдела охраны окружающей среды и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

С 11.2012 -12.2016 гг. - главный специалист, руководитель отдела информационного и документационного обеспечения аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 02.2017-10.2017гг.- руководитель отдела правового обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

С 10.2017 - 08.2018гг. - заместитель председателя Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области».

Председателем Правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» назначен Кайратов Бауржан Кайратович.

БауржанКайратов родился в городе Семей, Восточно-Казахстанской области 4 ноября 1987 года. Закончил в 2010 Университет в Индиане, США по программе Болашак, в 2016 году Академию государственного управления. Трудовую деятельность начал в 2010 году финансовым директором в ТОО Тасымалкөлігі, ВКО г.Курчатов.

С 04.2012 по 19.11.2012 - и.о. эксперта, эксперт Управления специальных программ, Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, г. Астана.

С 11.2012 по 02.2013 - главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления, Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, г. Астана.

С 03.2013 по 01.2014 - главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, г. Астана.

С 01.2014 по 10.2014 - Руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной и миграционной политики, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, г. Астана.

С 10.2014 по02.2017 - Руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной, миграционный политики и развития государственных органов, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, г.Астана

С 03.2017 по 05.2017 - Руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной политики и развития государственных органов, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, г.Астана

С 05.2017 по 06.2017 - Заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 06.2017 по 01.2018 - Заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «Национальная компания «КазахИнвест».

Руководителем управления сельского хозяйства назначен Калдыгулов Серик Сырымович.

Серик Калдыгулов родился 19 октября 1968 года, в селе Шетпе, Мангыстауского района, Мангыстауской области. В 1992 году закончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности агроном. Трудовая деятельность:

С 05.1992 по 04.2001 - Брокер, фирма «Теңге», Актау.

С 04.2001 по 02.2002 - консультант, ЗАО «Семсер», Актау

С 05.2002 по 08.2007 - Директор, ТОО «Берекет-Ақтау», Актау

С 02.12.2007 по 06.12.2007 - Начальник отдела переработки сельскохозяйственной продукции и технической политикиуправления сельского хозяйства Мангистауской области.

С 06.12.2007 по 30.01.2009 руководитель сельскохозяйственного отдела аппарата акима Мунайлинского района.

С 04.02.2009 по 19.02.2010 - заведующий сектора Мунайлинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

С 19.02.2010 по 05.05.2011 -начальник отдела, Мунайлинский районный отдел сельского хозяйства

С 06.05.2011 по 02.08.2013 аким сельского округа Даулет, Мунайлинский район.

С 05.08.2013 по 26.11.2017и.о. заместителя акима, заместитель акима города Жанаозен

С 27.11.2017 по 03.01.2018 заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области.

Директором Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» назначен Ербол Омаров.

Омаров Ербол Бахтиярович, 1985 года рождения, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева по специальности «Строительство автомобильных дорог, мостов и аэродромов». В 2009 году закончил Алматинский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в августе 2006 года ведущим специалистом в управлении технической политики Комитета транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006-2007 годах работал ведущим специалистом в дорожном отделе Казахстанско-Российского университета дорожно-транспортного комплекса.

С 2007 по 2011 годы работал в структуре Комитета транспортной инфраструктуры МТК РК.

С февраля по апрель 2011 года был инженером ТОО «Жол-Сапа».

С 2011 по 2013 годы работал в бизнес-структурах.

В 2013-2017 годах был заместителем директора Южно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

С марта 2017 года по настоящее время являлся заместителем директора РГП «Казахавтодор».

Награжден медалью «За вклад в автодорожную отрасль», нагрудными знаками «Құрметтіжолшы», за участие в реализации проекта «Западная Европа-Западный Китай».