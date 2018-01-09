В Алматы прошел высокогорный забег Alpine Race Series

Alpine Race существует в Казахстане уже 5 лет, а в нынешнем снежном сезоне - это уже серия из трех любительских стартов.

7 января состоялся первый из серии уникальных для Казахстана любительских забегов вверх по склону горнолыжного курорта Alpine Race Series 2018, сообщает Zakon.kz.

Более двух сотен атлетов-любителей приняли участие в старте бегом, в снегоступах или специальных лыжах по горнолыжному склону курорта Чимбукак. Три отдельных зачёта: «СКИ-АЛЬПИНИЗМ», «СНЕГОСТУПИНГ», «СКАЙРАННИНГ».

Самые скоростные результаты среди мужчин показали Даулет Рахимбаев, Шынгыс Байкашев и Алмас Рахимбаев, среди женщин лидерами гонки стали Анна Оглоблина, Джоанна Граница и Екатерина Шатная. Все лидеры финишировали в классе скайранинг. У лыжников и снегоступеров отставание традиционно в несколько минут. Однако в этом году, лидер среди лыжников, россиянин из Тюмени Николай Шорохов приблизился к тройке лидеров так близко, как никогда прежде. Его время подъёма составило 46 минут и 23 секунды. Можно сказать, - невероятный результат. Ведь снаряжение используемое на забеге лыжниками на несколько килограмм тяжелее, того, в котором выступают бегуны-скайранеры.

Alpine Race существует в Казахстане уже 5 лет, а в нынешнем снежном сезоне - это уже серия из трех любительских стартов. Первый их них прошел 7 января на горном курорте Чимбулак, площадки следующих, пока содержаться в секрете, дабы сохранить соревновательную интригу.По традиции, каждый финишер получает медаль, независимо от результата. Состязание основал известный казахстанский альпинист Максут Жумаев.

«Это не просто уникальное по духу и атмосфере событие, это ещё и единственная в Казахстане гонка подобного формата для поклонников горных прогулок и здорового образа жизни. Команда «Экстремальная Атлетика» всегда на острие спортивной жизни Казахстана, мы прикладываем максимум усилий и фантазии, что бы сделать действительно увлекательное и запоминающееся событие как для атлетов, так и для зрителей пришедших поддержать своих родных и близких. Возможно именно поэтому наши события собирают массы людей и служат отличной площадкой для популяризации ЗОЖ», - сказал управляющий директор гонки Вадим Винокуров.