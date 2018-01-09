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Ford представил дизельный пикап F-150

9 января 2018, 12:02

Американская компания Ford официально представила дизельный пикап F-150 Power Stroke Diesel. Первые поставки грузовика запланированы на весну 2018 года

Компания Ford официально анонсировала продажи дизельного пикапа F-150 Power Stroke Diesel. Первые поставки модели запланированы на весну 2018 года.

После череды анонсов американская компания Ford Motor Company официально представила дизельный пикап Ford F-150 Diesel. Как и предполагалось, автомобиль получил 3,0-литровый дизельный мотор V6 Power Stroke.

Напомним, ещё год назад американская марка обещала, что в ближайшее время клиенты получат возможность приобрести дизельную модификацию одного из самых популярных пикапов в мире. Теперь же, «Голубой Овал» официально презентовал модель Ford F-150 Power Stroke Diesel.

Согласно данным производителя, 3,0-литровый дизельный мотор V6 Power Stroke способен генерировать 250 лошадиных сил. Крутящий момент – 470 Нм. К сожалению, более подробная информация о дизельном пикапе Ford F-150 Diesel будет озвучена весной 2018 года.

Известно, что дизельный силовой агрегат пикапа Ford F-150 Diesel сочетается с 10-диапазонной автоматической трансмиссией SelectShift, которая была специально адаптирована под новый двигатель. Как рассказали в компании, «коробка передач оптимизирована под мощность и низкий крутящий момент при определении приоритетности топливной эффективности, что еще больше укрепилось благодаря внедрению стандартной технологии Start/Stop».

Если вы заинтересованы в приобретение дизельного пикапа Ford F-150 Diesel, то оформить предварительный заказ на грузовик можно будет в середине января 2018 года. Первые поставки запланированы на нынешнюю весну. Известно, что автомобиль будет доступен в версиях 4x2 и 4x4, в комплектациях Lariat, King Ranch, Platinum SuperCrew и SuperCab.

Via livecars


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