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Курс доллара составил 330 тенге

9 января 2018, 12:03

В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,74-5,8 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже KASE завершилась утренняя сессия, передает Zakon.kz.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 330,12 тенге при объеме торгов в 64,3 миллиона долларов. Юань стоит 50,85 тенге. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,74-5,8 тенге.

Фото: 24smi.org.


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