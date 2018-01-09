Курс доллара составил 330 тенге
В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,74-5,8 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже KASE завершилась утренняя сессия, передает Zakon.kz.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 330,12 тенге при объеме торгов в 64,3 миллиона долларов. Юань стоит 50,85 тенге. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,74-5,8 тенге.
Фото: 24smi.org.
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