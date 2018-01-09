Английский клуб оценил лучшего футболиста России в € 22,5 млн

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года за €10 млн.

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, в декабре признанный лучшим футболистом России 2017 года, во время зимнего трансферного окна может перейти в «Эвертон», пишет РБК.

Британский футбольный журналист Шейн Бернс рассказал о деталях возможной сделки по переходу Квинси Промеса в «Эвертон». В декабре он сообщил о возникшем у английского клуба интересе к полузащитнику московского «Спартака».

«Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом. «Эвертон» оценил его в £20 млн (€22,5 млн), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать. При этом к вингеру «Эвертона» Аарону Леннону проявляет интерес «Бернли». В случае ухода этого игрока клуб, вероятно, возьмет другого футболиста, как это обычно бывает», — цитирует Бернса «Чемпионат».

В декабре Промес был признан лучшим футболистом года в России по результатам голосования журналистов, организованного еженедельником «Футбол». На втором месте оказался капитан «Спартака» Денис Глушаков, на третьем — нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Ранее лучшего футболиста года назвали РФС и РФПЛ. В голосовании, в котором принимали участие тренеры, журналисты, футбольные менеджеры и болельщики, также победил Промес. Он опередил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и Федора Смолова.