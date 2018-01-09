Южная Корея предложила КНДР провести встречи разделенных семей
Южнокорейская делегация высказалась также за возобновление для этого переговоров по линии обществ Красного Креста двух сторон.
Южная Корея предложила КНДР провести встречи разобщенных в результате национального раскола родственников по случаю Нового года по лунному календарю (15 февраля), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.
Южнокорейская делегация на переговорах с КНДР высказалась также за возобновление для этого переговоров по линии обществ Красного Креста двух сторон.
Напомним, делегации КНДР и Южной Кореи начали сегодня переговоры на министерском уровне.
Делегацию КНДР возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном, а Южной Кореи — министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном. Стороны встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который находится в южной части демилитаризованной зоны, в так называемом Доме мира, где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера.
Фото: Trend
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.