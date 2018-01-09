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Южная Корея предложила КНДР провести встречи разделенных семей

9 января 2018, 12:19

Южнокорейская делегация высказалась также за возобновление для этого переговоров по линии обществ Красного Креста двух сторон.

Южная Корея предложила КНДР провести встречи разобщенных в результате национального раскола родственников по случаю Нового года по лунному календарю (15 февраля), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Южнокорейская делегация на переговорах с КНДР высказалась также за возобновление для этого переговоров по линии обществ Красного Креста двух сторон.

Напомним, делегации КНДР и Южной Кореи начали сегодня переговоры на министерском уровне.

Делегацию КНДР возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном, а Южной Кореи — министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном. Стороны встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который находится в южной части демилитаризованной зоны, в так называемом Доме мира, где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера.

Фото: Trend


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