Казгидромет отрицает взлом своего сайта

Все системы работают в штатном режиме.

РГП "Казгидромет" отрицает распространённую ранее информацию о взломе и получению доступа в свою корпоративную сеть, передает Zakon.kz.

"Специалисты Департамента информационных технологий (далее - ДИТ) произвели проверку, все системы работают в штатном режиме, следов взлома не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, первые сообщения об обнаружении вирусов-майнеров поступили в середине ноября прошлого года. На прошлой неделе выяснилось, что майнеры установлены на еще нескольких сайтах.

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) сообщило, что предпринимает необходимые меры по защите казахстанского сегмента интернета от данного вируса.

Фото: inform.kz.