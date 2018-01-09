У застрелившегося в акимате Актобе охранника остались двое детей

В Актобе возбуждено уголовное дело по факту самоубийства охранника в акимате города, передает Казинформ.

Как рассказал на брифинге журналистам заместитель начальника управления специализированной службы охраны «Кузет» Руслан Маханов, самоубийство произошло 8 января в 17 часов 30 минут по местному времени. На посту акимата города Актобе из табельного оружия застрелился сотрудник службы «Кузет».

Погибшим является 34-летний Байбек Карымсаков, который вчера стоял на посту один, рассказал Руслан Маханов. Выстрелив в голову, он скончался на месте. Младший сержант служил в «Кузете» с 2010 года, был женат, имел двоих детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Самал Ендибаева.

Фото: total.kz.