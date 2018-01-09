В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», утвержден:

1) Перечень продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору согласно приложению 1 к приказу;

2) Перечень эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору согласно приложению 2 к приказу.

Перечень продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору:

Продукция высокой эпидемической значимости:

1) Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов;

2) Продукция (товары) для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели), искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления продукции (товаров) детского ассортимента;

3) Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассейнах;

4) Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта;

5) Продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и продукция (товары), содержащие радиоактивные вещества;

6) Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами.

Продукция незначительной эпидемической значимости:

1) Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы;

2) Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви;

3) Продукция машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами);

4) Издательская продукция: учебные издания и пособия для общеобразовательных средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные издания для детей и подростков;

5) Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке);

6) Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь;

7) Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том числе производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом);

8) Табачные изделия и табачное сырье;

9) Средства индивидуальной защиты;

10) Пестициды и агрохимикаты;

11) Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации;

12) Антигололедные реагенты.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.