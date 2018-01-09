Смертельное ДТП в Паттайе устроил турист из России

Свидетели происшествия сообщили, что мотоцикл ехал на очень высокой скорости.

В Паттайе россиянин на мотоцикле въехал в толпу прохожих, сообщает НТВ.ru.

Инцидент произошел на оживленной улице в центре города. По информации местных СМИ, мотоцикл Kawasaki, которым управлял 22-летний Александр Захаров, врезался в группу прохожих, которые хотели перейти улицу.

Погибли водитель мотоцикла, ехавшая с ним местная жительница 20–25 лет, а также 20-летний турист из Южной Кореи. Тела жертв доставлены в ближайший госпиталь.

Свидетели происшествия сообщили полиции, что мотоцикл ехал на очень высокой скорости.

В консульском отделе российского посольства в Таиланде заявили, что пока не получали информации об этом инциденте.