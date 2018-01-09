Правозащитник сообщила об издевательствах над женщинами в алматинском СИЗО

В компетентном органе пока не прокомментировали информацию.

В соцсетях распространяют информацию об издевательствах над женщинами, в том числе беременной, в СИЗО Алматы, передает Zakon.kz.

"Обращение к генеральной прокуратуре. Уважаемый господин прокурор, сообщаю, что мне поступило заявление о том, что в учреждении ЛА - 155/1 четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце). Поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения. Одна женщина избита сотрудниками учреждения. Вчера на пульт 115, прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения, устав от издевательства позвонили сами женщины и сообщили, что телефон им за деньги принесли сотрудники, что сотрудниками избита женщина имеется телесные повреждения. Женщины добровольно сдали телефоны, которые купили у сотрудников. Ночью пришли сотрудники и забрали женщину, которая ранее была ими избита, больше ее не видели, беременная женщина вскрылась. Что сейчас происходит неизвестно, мужчина, который тоже находился на голодовке и зашил себе рот, пропал, никто не знает, что с ним. Примите меры срочного реагирования", - написала на своей странице в Facebook правозащитник Елена Семенова.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК данное сообщение никак не прокомментировали, попросив обратиться к ним с официальным запросом.

фото: notorture.kz