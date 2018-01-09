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9 января 2018 г. с 18:00 ч по 19:30 ч будут недоступны сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя

Уважаемые пользователи!

Оператор фискальных данных информируем о проведении плановых технических работ на портале ОФД 9 января 2018 года по времени Астаны с 18:00 ч по19:30 ч. В момент проведения работ будут недоступны сервис передачи данных из ККМ на сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя.


9 января 2018, 12:40
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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