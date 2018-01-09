9 января 2018 г. с 18:00 ч по 19:30 ч будут недоступны сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя
Уважаемые пользователи!
Оператор фискальных данных информируем о проведении плановых технических работ на портале ОФД 9 января 2018 года по времени Астаны с 18:00 ч по19:30 ч. В момент проведения работ будут недоступны сервис передачи данных из ККМ на сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя.
9 января 2018, 12:40
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4897833-c7ee7f00c125cf81ffbcd1ecea8bf81e
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com