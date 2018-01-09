Пикап Toyota Hilux получит ультрароскошную версию

Напомним, осенью прошлого года филиал компании Toyota в Таиланде официально представил обновлённую версию пикапа Toyota Hilux 2018 модельного года. Теперь же, по информации Motoring, которую ресурс получил в местном офисе бренда, японская марка готовится вывести модернизированную версию модели на рынок Австралии.

В отличие от ранее представленного грузовика, обновлённый пикап Toyota Hilux в Австралии будет доступен в нескольких различных вариациях, включая самую роскошную версию, которая превратит «рабочую лошадку» в поистине премиальное авто.

Официальной информации о роскошной версии пикапа Toyota Hilux нет, но известно, что такая модификация будет доступна для автомобиля в модификации Double Cab (двойная кабина). Как отмечают журналисты, желание японской марки предоставить австралийским клиентам «больше роскоши и дополнительных лакомств» вполне очевидно, поскольку в настоящее время на топовые версии модели приходится немалая часть местных продаж.

Роскошный пикап Toyota Hilux попытается побороться за покупателя с такими моделями, как VW Amarok в эксклюзивных исполнениях, а также с грядущим премиальным пикапом Mercedes X-Class. Также предполагается, что новая, более роскошная версия модели Toyota Hilux может получить дополнительные решения от вариации Rocco, которая появилась у автомобиля после обновления в Таиланде.

Однако к разочарованию многих поклонников бренда и пикапа Toyota Hilux в Австралии, японская компания, пока, не планирует предлагать высокопроизводительный вариант TRD. Не исключено, что такая версия модели появится позже.

Via livecars