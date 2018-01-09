О новшествах в сотовой связи рассказал Даурен Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о новых изменениях в Правила оказания услуг связи. Он отметил, что поправки призваны решить многие проблемы, долгое время волнующие абонентов сотовой связи, передает Zakon.kz.

«Новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию «минуса» на балансе абонентского номера», - написал Абаев в Facebook.

Также устраняется практика принудительной установки сигнала соединения «beep» при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустически сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента.

По словам министра, также решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения USSD команды или отправки SMS.

«Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг», - сообщил Абаев.

Он проинформировал, что полный текст документа будет опубликован в СМИ в ближайшее время, после чего в 10-дневный срок вступит в силу.