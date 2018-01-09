Женщина-водитель расстреляла из пневматики машины

Полицейские задержали 47-летнюю женщину по подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 8 января.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Литвина Седого (...) неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», — сообщили в главке.

В августе 2017 года житель Краснодара обстрелял машину ДПС, уходя от погони. Когда полицейские преследовали Toyota Camry, водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП на перекрестке.

Полиция позднее сообщила, что стрелявший ранил сотрудника МВД.