Трамп забыл слова гимна США

На видеозаписи Трамп запинается и невпопад двигает губами, пока хор поет.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов национального гимна. BBC News публикует видео, на котором президент поет, но не попадает в слова куплета.

Во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте Дональд Трамп держит левую руку на сердце и исполняет гимн «Знамя, усыпанное звездами». На видеозаписи Трамп запинается и невпопад двигает губами, пока хор поет.

Белый дом не прокомментировал произошедшее.

Как сообщает ТАСС сентябре Дональд Трамп выступил с критикой игроков американского футбола, которые отказываются исполнять гимн США стоя, выступая таким образом против расизма в спорте. Президент призвал спортсменов «проявлять солидарность по отношению к национальному гимну».

За несколько часов до прибытия в Атланту Трамп написал в своем Twitter: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн».

Источник: Lenta.ru

Фото: Olivier Douliery / CNP / AdMedia / Globallookpress.com