В Таразе впервые состоится республиканская акция «Народный юрист»
«Народный юрист» – это социальная акция, которая практически ежемесячно проводится в различных городах Казахстана.
17 января в 15:00 часов по адресу: город Тараз, ул.Койгельды, 190 состоится республиканская акция «Народный юрист», сообщает Zakon.kz.
Приходите и получите бесплатную квалифицированную юридическую помощь от лучших адвокатов города Тараз по трудовым, налоговым, земельным вопросам, по вопросам ЖКХ, начисления пенсий и пособий, взыскания алиментов, долгов. Также вы сможете обсудить со специалистами другие волнующие Вас правовые вопросы.
На мероприятии Вы встретитесь с представителями государственных органов и сможете подать официальное заявление, жалобу или обращение.
В рамках акции правовую помощь населению окажут сотрудники Департамента юстиции, Департамента государственных доходов, Департамента внутренних дел, представители Жамбылской областной коллегии адвокатов и филиала АО Фонда развития предпринимательства «Даму».
«Народный юрист» – это социальная акция, которая практически ежемесячно проводится в различных городах Казахстана.
Подробности об акции и экспертах смотрите по ссылке: Акция «Народный юрист» Тараз.
Фото: Zakon.kz.
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