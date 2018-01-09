Новый водородный кроссовер корейский марки Hyundai

Компания Hyundai Motor Company использовала выставку потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES-2018), чтобы представить совершенно новый автомобиль на водородных топливных элементах, который называется Hyundai Nexo

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES-2018 компания Hyundai Motor Company официально представила новый кроссовера на водородных топливных ячейках, который получил название Hyundai Nexo.



После предварительного анонса южнокорейская компания Hyundai Motor Company официально представила на выставке потребительской электроники CES-2018 совершенно новый автомобиль на водородных топливных элементах, который называется Hyundai Nexo.

В компании новинки описывают как технологический флагман. Модель Hyundai Nexo – это стильный кроссовер, который является ключевой частью плана корейской компании по внедрению 18 экологически чистых автомобилей к 2025 году.

Согласно данным производителя, новый водородный кроссовер Hyundai Nexo поступит в продажу на некоторых рынках планеты до конца нынешнего года.

Автомобиль будет предлагаться с различными продвинутыми системами помощи водителю, включая систему кругового обзора, которая использует широкоугольные камеры с каждой стороны автомобиля, чтобы показывать области, которые невозможно заметить традиционным зеркалом заднего вида. Затем изображения с этих камер будут отображаться на «экране центрального кластера».

Кроме этого, новый водородный внедорожник Hyundai Nexo станет первой моделью корейского бренда, оснащённой системой Lane Following Assist. В компании заявляют, что «система автоматически настраивает рулевое управление кроссовера, чтобы помочь Nexo сосредоточиться на движение в своей полосе».

Еще одна заметная особенность водородного автомобиля Hyundai Nexo – система Highway Driving Assist, которая использует датчики и данные навигационной карты для автоматической настройки скорости.

Также в оснащение нового водородного кроссовера Hyundai Nexo входит функция Remote Smart Parking Assist, которая позволяет владельцам удаленно парковать их автомобиль. В компании Hyundai не рассказали много о системе, но заявили, что «владелец с полной уверенностью и точностью сможет решить любой сложный сценарий с парковкой».

Водородный внедорожник Hyundai Nexo построен на новой платформе, которая позволила сделать автомобиль легче, быстрее и удобнее, чем модель Tucson FCV. Кроме этого, автомобиль получил улучшенную батарею топливных элементов и аккумулятор, а также более легкую трансмиссию. Габариты: 4 671/1 859/1 630 мм (длина/ширина/высота). Размер колёсной базы – 2 789 мм.

В оснащение электромобиля на водородных топливных ячейках Hyundai Nexo входит электромотор, который развивает 160 лошадиных сил и 394 Нм крутящего момента. Согласно данным производителя, Hyundai Nexo ускоряется с 0 до 100 км/ч за 9,5 секунды, что на три секунды быстрее, чем упомянутая модель Tucson FCV. Заявленный запас хода – около 370 миль (595 км), что на 105 миль (168 км) больше, чем ее прежнего водородного кросса.

Via livecars