Участникам ВЭД необходимо получить ЭЦП в срок до 25 января 2018 года

ДГД по Актюбинской и Павлодарской областям сообщают, что в связи с внедрением режима электронного декларирования ИС «АСТАНА-1» посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее - ЭЦП) для осуществления в Системе идентификации, аутентификации пользователей, заверения деклараций необходимо получить ЭЦП в срок до 25 января 2018 года декларантам, лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; уполномоченным экономическим операторам и др.

Для получения ЭЦП необходимо обращаться в Некоммерческое Акционерное общество «Правительство для граждан». Порядок получения регистрационного свидетельства для юридического и физического лица размещен на сайте Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан www.pki.gov.kz.