Названы подозреваемые в атаке на российские базы в Сирии

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.

К атаке на российские военные базы в Сирии с помощью беспилотников (БПЛА) причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам»*, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военные источники.

По сведениям издания, причастность боевиков этой экстремистской организации к обстрелу подтверждается расшифровкой данных дронов, перехваченных российскими военными.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели, три из них перехватили российские военные.

По их словам, невозможна сборка БПЛА без помощи специалистов, «разбирающихся в технологии наведения беспилотника самолетного типа по спутниковым координатам GPS».

Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за атаку. По результатам изучения БПЛА военные специалисты пришли к выводу, что в прикрепленных к дронам самодельных взрывных устройствах использовались «взрыватели иностранного производства».

По данным издания, схожие беспилотники применялись и при минометном обстреле Хмеймима вечером 31 декабря. Однако отмечается, что гибель двух военных и повреждение техники стали следствием минометного обстрела, устроенного с земли. Как сообщал «Коммерсантъ», в результате нападения были выведены из строя семь российских самолетов. В Минобороны заявили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако техника и машины не пострадали. Впоследствии в соцсетях появились фотографии поврежденных при обстреле самолетов.

Вооруженная группировка «Ахрар аш-Шам»* — это союз исламистских салафитских бригад, объединенных для войны против сирийского лидера Башара Асада. Эта организация, насчитывающая тысячи боевиков, считается одной из самых крупных на территории Сирии.

* террористическая организация запрещенная в Казахстане